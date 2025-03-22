«Миннесота» рассматривает возможность подписания квотербека Райана Тэннехилла

Восьмой номер драфта-2012, Тэннехилл провел семь сезонов в «Майами» и пять — в «Теннесси». В том же выпуске были выбраны Эндрю Лак, Роберт Гриффин, Расселл Уилсон, Ник Фолс и Кирк Казинс.