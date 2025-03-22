«Миннесота» рассматривает возможность подписания квотербека Райана Тэннехилла

Сам 36-летний квотербек, по слухам, доволен жизнью в Нэшвилле. За карьеру он заработал почти $200 млн.
Прошлый сезон Тэннехилл провел без команды. Он рассчитывал на действительно убедительное предложение, которое оправдало бы переезд его семьи.
Восьмой номер драфта-2012, Тэннехилл провел семь сезонов в «Майами» и пять — в «Теннесси». В том же выпуске были выбраны Эндрю Лак, Роберт Гриффин, Расселл Уилсон, Ник Фолс и Кирк Казинс.
Интересы Тэннехилла и текущего стартового квотербека «Миннесоты» представляет одно и то же агентство.