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«Миннесота» рассматривает возможность подписания квотербека Райана Тэннехилла

«Миннесота» ведет переговоры с опытным квотербеком Райаном Тэннехиллом, который не выходил на поле с января 2024 года. Об этом сообщает Fox Sports.

Сам 36-летний квотербек, по слухам, доволен жизнью в Нэшвилле. За карьеру он заработал почти $200 млн.

Прошлый сезон Тэннехилл провел без команды. Он рассчитывал на действительно убедительное предложение, которое оправдало бы переезд его семьи.

Восьмой номер драфта-2012, Тэннехилл провел семь сезонов в «Майами» и пять — в «Теннесси». В том же выпуске были выбраны Эндрю Лак, Роберт Гриффин, Расселл Уилсон, Ник Фолс и Кирк Казинс.

Интересы Тэннехилла и текущего стартового квотербека «Миннесоты» представляет одно и то же агентство.