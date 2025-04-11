Джино Смит — о совладельце «Рейдерс» Томе Брэди: Хочу учиться у лучшего квотербека всех времен

«Мы провели вместе около часа — говорили о футболе и о жизни. И сразу стало ясно, почему он добился такого. Он предельно серьезен, фанатично трудолюбив, верит в силу усердной работы. Думаю, мы в этом похожи. Я хочу быть губкой — впитывать все, что он может мне передать. Учиться у лучшего квотербека всех времен. Я здесь, чтобы побеждать и делать все правильно — как он».