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Джино Смит — о совладельце «Рейдерс» Томе Брэди: Хочу учиться у лучшего квотербека всех времен

Новый квотербек «Лас-Вегаса» Джино Смит признался, что одним из главных мотивов к переходу в «Рейдерс» для него стала возможность учиться у Тома Брэди — миноритарного владельца клуба и величайшего квотербека в истории НФЛ.

«Это же Том Брэди. Я всегда на него равнялся, восхищался его игрой, хотел быть похожим на него — сначала как фанат, потом как соперник. А теперь я могу работать с ним», — сказал Смит в интервью Sports Illustrated.

По словам квотербека, после обмена из «Сиэтла» он пообщался с Брэди и даже навестил его дома:

«Мы провели вместе около часа — говорили о футболе и о жизни. И сразу стало ясно, почему он добился такого. Он предельно серьезен, фанатично трудолюбив, верит в силу усердной работы. Думаю, мы в этом похожи. Я хочу быть губкой — впитывать все, что он может мне передать. Учиться у лучшего квотербека всех времен. Я здесь, чтобы побеждать и делать все правильно — как он».