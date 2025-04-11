Экс-глава профсоюза НФЛ: Расширение регулярного сезона до 18 матчей произойдет до 2029 года

Во вторник Атталлу спросили, случится ли это до или после 2029 года. «Думаю, до. Чисто интуитивно — до», — заявил он в эфире стрима Pro Football Talk.
По словам Атталы, владельцы клубов активно продвигают идею 18-матчевого сезона, стремясь приурочить ее к окончанию текущих соглашений с телекомпаниями. «Немного истории: лига хотела этого еще в 2009 году. В 2011 году они прямо говорили о локауте, и одной из целей было расширение сезона до 18 матчей. Но коллективное соглашение 2011 года помешало этому, как и договор 2020 года — без новой договоренности с игроками лига не может увеличить количество матчей».
Сейчас, по мнению Атталы, НФЛ хочет увязать переход на 18 матчей с новыми ТВ- и стриминговыми контрактами, которые придут на смену текущим после 2029 года. «Если смотреть на ситуацию с правами на трансляции и медиа в целом, а также учитывать международные перспективы, то логично предположить, что лига постарается заключить новое коллективное соглашение и перейти на 18 матчей до следующего этапа перераспределения медийного рынка», — отметил Атталла.
Наиболее вероятные сроки для расширения — 2027 или 2028 год, поскольку Супербоул в Атланте, запланированный на февраль 2028 года, пока не имеет фиксированной даты.