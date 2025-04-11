Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава профсоюза НФЛ: Расширение регулярного сезона до 18 матчей произойдет до 2029 года

Бывший исполнительный директор профсоюза игроков НФЛ Джордж Атталла считает, что переход лиги на 18 матчей в регулярном сезоне произойдет раньше, чем многие ожидают.

Во вторник Атталлу спросили, случится ли это до или после 2029 года. «Думаю, до. Чисто интуитивно — до», — заявил он в эфире стрима Pro Football Talk.

По словам Атталы, владельцы клубов активно продвигают идею 18-матчевого сезона, стремясь приурочить ее к окончанию текущих соглашений с телекомпаниями. «Немного истории: лига хотела этого еще в 2009 году. В 2011 году они прямо говорили о локауте, и одной из целей было расширение сезона до 18 матчей. Но коллективное соглашение 2011 года помешало этому, как и договор 2020 года — без новой договоренности с игроками лига не может увеличить количество матчей».

Сейчас, по мнению Атталы, НФЛ хочет увязать переход на 18 матчей с новыми ТВ- и стриминговыми контрактами, которые придут на смену текущим после 2029 года. «Если смотреть на ситуацию с правами на трансляции и медиа в целом, а также учитывать международные перспективы, то логично предположить, что лига постарается заключить новое коллективное соглашение и перейти на 18 матчей до следующего этапа перераспределения медийного рынка», — отметил Атталла.

Наиболее вероятные сроки для расширения — 2027 или 2028 год, поскольку Супербоул в Атланте, запланированный на февраль 2028 года, пока не имеет фиксированной даты.