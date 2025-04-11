Экс-глава профсоюза НФЛ: Расширение регулярного сезона до 18 матчей произойдет до 2029 года

По словам Атталы, владельцы клубов активно продвигают идею 18-матчевого сезона, стремясь приурочить ее к окончанию текущих соглашений с телекомпаниями. «Немного истории: лига хотела этого еще в 2009 году. В 2011 году они прямо говорили о локауте, и одной из целей было расширение сезона до 18 матчей. Но коллективное соглашение 2011 года помешало этому, как и договор 2020 года — без новой договоренности с игроками лига не может увеличить количество матчей».