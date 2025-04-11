Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший скаут НФЛ: Шедур Сандерс не хочет, чтобы его выбрали в топ-3 драфта

Комментатор ESPN и бывший глава отдела скаутов «Нью-Йорк Джетс» Луис Риддик в эфире First Take заявил, что, по его мнению, Сандерс не хочет попадать ни в один из клубов, выбирающих в топ-3 — «Теннесси», «Кливленд» и «Нью-Йорк Джайентс».

«Я надеюсь, что он не попадет в топ-3. И думаю, его окружение сказало бы вам то же самое. Есть другие клубы, куда они хотят», — заявил Риддик.

Позже он уточнил в интервью Мэри Кей Кэбот: «Мне лично хотелось бы, чтобы он оказался в “Нью-Орлеане”, “Питтсбурге” или “Лас-Вегасе” — считаю, это были бы отличные варианты для него».

Риддик добавил, что даже если Сандерс «скатится» по драфту, в этом нет ничего плохого: «Понятно, что каждый хочет быть выбран как можно выше. Но иногда, если ты падаешь, это может обернуться во благо».

Риддик известен своей дружбой с Дейоном Сандерсом, отцом квотербека. В свое время Дейон лоббировал за назначение Риддика на пост генерального менеджера «Джетс».