Бывший скаут НФЛ: Шедур Сандерс не хочет, чтобы его выбрали в топ-3 драфта

«Я надеюсь, что он не попадет в топ-3. И думаю, его окружение сказало бы вам то же самое. Есть другие клубы, куда они хотят», — заявил Риддик.
Позже он уточнил в интервью Мэри Кей Кэбот: «Мне лично хотелось бы, чтобы он оказался в “Нью-Орлеане”, “Питтсбурге” или “Лас-Вегасе” — считаю, это были бы отличные варианты для него».
Риддик добавил, что даже если Сандерс «скатится» по драфту, в этом нет ничего плохого: «Понятно, что каждый хочет быть выбран как можно выше. Но иногда, если ты падаешь, это может обернуться во благо».
Риддик известен своей дружбой с Дейоном Сандерсом, отцом квотербека. В свое время Дейон лоббировал за назначение Риддика на пост генерального менеджера «Джетс».