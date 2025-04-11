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Штаб Билла Беличика в университете Северной Каролины заработает почти $12,5 млн в 2025 году

Университет Северной Каролины выплатит главному тренеру Биллу Беличику $10 млн в 2025 году. Остальные сотрудники его штаба получат в совокупности почти $12,5 млн.

По информации 247sports, в эту сумму входят зарплаты ассистентов, работников административного офиса, тренеров по физподготовке и других членов вспомогательного персонала.

Общая сумма на штаб оказалась на $3,8 млн меньше, чем предусмотрено контрактом Беличика — университет выделил ему бюджет в $16,3 млн.

Стив Беличик, сын главного тренера и координатор защиты, получит $1,3 млн. Координатор нападения и бывший главный тренер «Кливленда» Фредди Китченс заработает $1,15 млн. Генеральный менеджер команды Майк Ломбарди — $1,5 млн.