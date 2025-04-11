Штаб Билла Беличика в университете Северной Каролины заработает почти $12,5 млн в 2025 году

По информации 247sports, в эту сумму входят зарплаты ассистентов, работников административного офиса, тренеров по физподготовке и других членов вспомогательного персонала.
Общая сумма на штаб оказалась на $3,8 млн меньше, чем предусмотрено контрактом Беличика — университет выделил ему бюджет в $16,3 млн.
Стив Беличик, сын главного тренера и координатор защиты, получит $1,3 млн. Координатор нападения и бывший главный тренер «Кливленда» Фредди Китченс заработает $1,15 млн. Генеральный менеджер команды Майк Ломбарди — $1,5 млн.