Кайлер Мюррей: «В 2025 году мне нужно чаще выносить самому»

«Не хочу вдаваться в тактические нюансы, но чувствую, что мне действительно стоит чаще выносить самому в следующем сезоне. Это мощное оружие. У нас отличная выносная игра с Джеймсом Коннором и Треем Бенсоном, но когда Ламар Джексон делает вкладку на бегущего, все облегченно выдыхают. То же самое с Джошем Алленом. Думаю, нам нужно делать акцент на импровизации вне конверта. Когда розыгрыш ломается, мы должны наказывать соперника — именно в таких эпизодах можно набрать много ярдов», — сказал Мюррей.