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Кайлер Мюррей: «В 2025 году мне нужно чаще выносить самому»

Квотербек «Аризоны» Кайлер Мюррей заявил, что полностью восстановился после разрыва крестообразной связки, полученного в 2022 году, и теперь может «делать на поле все, что захочет». Одним из приоритетов на новый сезон он назвал активное использование ног.

В интервью PHNX Sports Мюррей признался, что в начале прошлого сезона по-прежнему ощущал дискомфорт в колене, что ограничивало его мобильность.

«Не хочу вдаваться в тактические нюансы, но чувствую, что мне действительно стоит чаще выносить самому в следующем сезоне. Это мощное оружие. У нас отличная выносная игра с Джеймсом Коннором и Треем Бенсоном, но когда Ламар Джексон делает вкладку на бегущего, все облегченно выдыхают. То же самое с Джошем Алленом. Думаю, нам нужно делать акцент на импровизации вне конверта. Когда розыгрыш ломается, мы должны наказывать соперника — именно в таких эпизодах можно набрать много ярдов», — сказал Мюррей.

«Аризона» прибавила в 2024 году, но завершила сезон с серией из пяти поражений, снова оставшись без плей-офф. Команда попадала в плей-офф лишь один раз с 2016 года.

В 2024 году Мюррей провел 78 выносов и набрал 572 ярда.