Аллен Лазард согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Джетс»

Взамен клуб гарантировал Лазарду $1,75 млн и аннулировал последний год контракта (2026), сделав его свободным агентом по завершении следующего сезона. Эта реструктуризация снизила зарплатную нагрузку на 2025 год с $13,2 млн до $4,6 млн. В 2026 году останется $4,4 млн в неиспользуемых средствах.
Лазарду разрешили искать обмен в марте, но сделка не состоялась.
Лазард — последний оставшийся в «Джетс» игрок из числа бывших партнеров Аарона Роджерса по «Грин-Бэй». Его контракт (4 года, $44 млн) стал крупнейшим среди ресиверов на рынке в 2023 году. За два сезона в Нью-Йорке он набрал 841 ярд и сделал 7 тачдаунов. В 2023 году пропустил пять матчей из-за травмы, уступил место в старте и закончил сезон с 37 приемами, 530 ярдами и 6 тачдаунами. У него также было 7 дропов — худший показатель в команде.
За семь сезонов в НФЛ (включая пять в «Пэкерс») на счету Лазарда 229 приемов, 3077 ярдов и 27 тачдаунов.