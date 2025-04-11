Аллен Лазард согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Джетс»

Лазард — последний оставшийся в «Джетс» игрок из числа бывших партнеров Аарона Роджерса по «Грин-Бэй». Его контракт (4 года, $44 млн) стал крупнейшим среди ресиверов на рынке в 2023 году. За два сезона в Нью-Йорке он набрал 841 ярд и сделал 7 тачдаунов. В 2023 году пропустил пять матчей из-за травмы, уступил место в старте и закончил сезон с 37 приемами, 530 ярдами и 6 тачдаунами. У него также было 7 дропов — худший показатель в команде.