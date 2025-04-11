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Аллен Лазард согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Джетс»

Ресивер «Джетс» Аллен Лазард пересмотрел условия контракта и согласился на значительное снижение оклада — с $11 млн до $2,25 млн в сезоне-2025, сообщает ESPN. Еще $250 тыс. он сможет получить в виде бонусов за попадание в состав на матч.

Взамен клуб гарантировал Лазарду $1,75 млн и аннулировал последний год контракта (2026), сделав его свободным агентом по завершении следующего сезона. Эта реструктуризация снизила зарплатную нагрузку на 2025 год с $13,2 млн до $4,6 млн. В 2026 году останется $4,4 млн в неиспользуемых средствах.

Лазарду разрешили искать обмен в марте, но сделка не состоялась.

Лазард — последний оставшийся в «Джетс» игрок из числа бывших партнеров Аарона Роджерса по «Грин-Бэй». Его контракт (4 года, $44 млн) стал крупнейшим среди ресиверов на рынке в 2023 году. За два сезона в Нью-Йорке он набрал 841 ярд и сделал 7 тачдаунов. В 2023 году пропустил пять матчей из-за травмы, уступил место в старте и закончил сезон с 37 приемами, 530 ярдами и 6 тачдаунами. У него также было 7 дропов — худший показатель в команде.

За семь сезонов в НФЛ (включая пять в «Пэкерс») на счету Лазарда 229 приемов, 3077 ярдов и 27 тачдаунов.