Трэвис Хантер подписал контракт новичка с «Джексонвиллем». Он получит $30,6 млн еще до выхода на поле

Контракт Хантера не предусматривает дополнительных выплат за игру на двух позициях. Общая сумма сделки зависит только от того, под каким номером он был выбран. Это же будет учитываться при активации пятого года по контракту или применении франчайз-тега — позиция определяется по числу сыгранных снэпов.