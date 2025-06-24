Том Брэди выиграл спортивный турнир на фестивале Fanatics и заработал $1 млн

Второе место занял боец UFC Джастин Гейджи (345,5 очка), получив в награду Ferrari 812 GTS. Третьим стал 39-летний учитель из Пенсильвании Мэтт Денниш (326 очков), выигравший редкую карточку новичка Леброна Джеймса — Topps Chrome Gold Refractor 2003−04, оцененную в 9,5 балла по шкале Beckett. Позже Денниш продал карточку Брэди за $250 тысяч, а также получил от него именную карточку и подписанную игровую майку.