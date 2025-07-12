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Нажи Харрис получил поверхностное повреждение глаза при запуске фейерверков

Раннинбек «Лос-Анджелес Чарджерс» Нажи Харрис получил травму глаза в результате неосторожного обращения с пиротехникой на празднике 4 июля. Информацию подтвердил агент игрока Даг Хендриксон.

Источник: Спортс"

«Нажи Харрис присутствовал на празднике в честь Дня независимости, во время которого произошел инцидент с фейерверками. В результате пострадало несколько человек. Нажи получил поверхностное повреждение глаза, но ожидается, что он будет полностью готов к предстоящему сезону НФЛ», — сказал Хендриксон.

Инцидент произошел 5 июля в Антиоке (Калифорния). Харрис получил медицинскую помощь в больнице Джона Мюира в Конкорде, а затем в Стэнфордском госпитале. Ранее ходили слухи, что он потерял глаз, но эта информация не подтвердилась.

Клуб пока не дал официальный комментарий. Харрис должен пройти медицинский осмотр на сборе, который начнется на следующей неделе.

Харрис, выбранный «Питтсбургом» в первом раунде драфта-2021, подписал однолетний контракт с «Чарджерс» в марте. Он преодолел отметку в 1000 выносных ярдов в каждом из четырех сезонов в НФЛ.