Нажи Харрис получил поверхностное повреждение глаза при запуске фейерверков

«Нажи Харрис присутствовал на празднике в честь Дня независимости, во время которого произошел инцидент с фейерверками. В результате пострадало несколько человек. Нажи получил поверхностное повреждение глаза, но ожидается, что он будет полностью готов к предстоящему сезону НФЛ», — сказал Хендриксон.