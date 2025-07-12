Демаркус Робинсон получил три года условно по делу о вождении в нетрезвом виде

Кроме того, Робинсону назначен штраф в размере $390 и предписано прохождение обязательных программ, включая трехмесячный курс по борьбе с алкоголем.
Два других обвинения — превышение допустимого уровня алкоголя в крови и вождение без действующих прав — были сняты.
НФЛ может применить к Робинсону дисциплинарные меры.
Арест произошел в ноябре прошлого года, когда Робинсон выступал за «Лос-Анджелес Рэмс». По данным дорожной полиции Калифорнии, он двигался на скорости более 100 миль в час по трассе US-101.
В марте Робинсон подписал двухлетний контракт с «Фотинайнерс» на $9,5 млн. В прошлом сезоне он провел все 17 матчей в стартовом составе «Рэмс» и стал лидером команды по тачдаунам на приеме (7).