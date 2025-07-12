«Чикаго» продлил контракт с генеральным менеджером Райаном Поулсом до 2029 года

Одним из ключевых направлений в работе тандема Поулса и Джонсона станет развитие квотербека Кейлеба Уильямса, выбранного под первым общим номером на драфте-2024. Право на этот пик Поулс получил в результате обмена с «Каролиной», который также привел в команду ресивера Ди Джея Мура.