Самая желанная певица мира выходит замуж за «нищего» спортсмена. Он беднее ее кошки

«Видимо, это сработало бы в 1973 году… Это было таким необдуманным, романтичным жестом — парень не смог со мной встретиться и устроил истерику на всю Америку.



Мне казалось, что это современная версия сцены из фильма 80-х, когда главный герой стоит с бумбоксом у окна: “Хочешь встречаться со мной? Я сделал тебе браслет своими руками! Пошли на свидание?” И я подумала, что если этот парень не псих, то это то, о чем я мечтала, когда писала песни, будучи подростком».