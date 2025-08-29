Самая желанная певица мира выходит замуж за «нищего» спортсмена. Он беднее ее кошки

Тейлор Свифт — одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в мире. В разные годы ее избранниками были звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер, обладатель семи «Гремми» Джон Мейер, номинант на «Оскар» Джейк Джилленхол, внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Коннор и другие заметные личности. Но пройти через все испытания смог только спортсмен — живая легенда НФЛ Трэвис Келси.
Трэвис играет за «Канзас-Сити Чифс», его считают одним из лучших тайт-эндов современности — а ведь на драфте-2013 его выбрали в далеком третьем раунде. У Трэвиса три чемпионских перстня, постоянные включения в различные символические сборные, куча рекордов, его приглашали в шоу Saturday Night Live. Будем справедливы: популярным Келси стал еще до романа со Свифт. Но когда их история любви стала достоянием общественности, медийность Трэвиса пробила все возможные потолки.
Так, всего после одного матча «Чифс», на который впервые пришла Тейлор:
- продажи джерси Келси выросли на 400%;
- на 400 тысяч выросла аудитория футболиста в соцсетях;
- подкаст, который Трэвис ведет со своим братом Джейсоном (также футболистом), взлетел на первую строчку Apple;
- суммарное количество зрителей, увидевших тот матч «Чифс» — 24 млн с лишним человек.
Началось же все в 2023-м, когда Трэвис посетил концерт Тейлор в рамках Eras Tour. Футболист решил передать Свифт «браслет дружбы» (важнейший для фан-базы певицы артефакт, его носит даже принц Уильям) со своим номером телефона. План провалился, о чем Келси вскоре рассказал в своем подкасте. И это оказалось правильным шагом, вот что спустя месяцы рассказывала Свифт:
«Видимо, это сработало бы в 1973 году… Это было таким необдуманным, романтичным жестом — парень не смог со мной встретиться и устроил истерику на всю Америку.
Мне казалось, что это современная версия сцены из фильма 80-х, когда главный герой стоит с бумбоксом у окна: “Хочешь встречаться со мной? Я сделал тебе браслет своими руками! Пошли на свидание?” И я подумала, что если этот парень не псих, то это то, о чем я мечтала, когда писала песни, будучи подростком».
Вскоре после подкаста Тейлор и Трэвис встретились в Нью-Йорке. И больше не расставались.
Благодаря своему возлюбленному Тейлор, по собственным признаниям, вообще стала разбираться в американском футболе. А Трэвис однажды стал частью шоу Свифт: во время концерта на «Уэмбли» Келси вышел вместе с певицей на сцену и принял участие в ее номере I Can Do It With a Broken Heart.
Согласно близким к певице источникам, именно рядом с Келси Тейлор нашла столь желанную стабильность и уверенность. Пост о помолвке Тейлор подписала так: «Твоя учительница английского и твой учитель физкультуры женятся».
По данным Forbes, совокупное состояние Свифт и Келси оценивается в $1,67 млрд, что делает будущих молодоженов одной из самых влиятельных пар знаменитостей. Правда, бо́льшая часть этих денег принадлежит именно Тейлор — состояние звезды НФЛ оценивается «лишь» в $70 млн. Даже кошка Свифт Оливия Бенсон владеет более внушительными деньгами — у нее $97 млн. Но стоит ли говорить о долларах, если Трэвис и Тейлор счастливы друг с другом?!