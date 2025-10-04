Победитель Супербоула и брат экс-чемпиона UFC Джона Джонса умер в 39 лет

«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной Артура Джонса. Присутствие Артура было подарком для всех, с кем он был знаком. Его широкая и яркая улыбка, заразительная энергия и вечный оптимизм создавали атмосферу, которая всегда поднимала настроение окружающим. Он был добрым, вежливым и полным энтузиазма, всегда проявлял любовь к семье, товарищам по команде и друзьям», — заявил генеральный менеджер «Рэйвенс» Эрик Декоста.