Победитель Супербоула и брат экс-чемпиона UFC Джона Джонса умер в 39 лет

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший игрок в американский футбол Артур Джонс скончался в возрасте 39 лет, сообщается на официальном сайте клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Балтимор Рэйвенс».
Причины смерти Джонса не уточняются. По информации The Athletic, последние годы жизни американский спортсмен боролся с различными проблемами со здоровьем.
«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной Артура Джонса. Присутствие Артура было подарком для всех, с кем он был знаком. Его широкая и яркая улыбка, заразительная энергия и вечный оптимизм создавали атмосферу, которая всегда поднимала настроение окружающим. Он был добрым, вежливым и полным энтузиазма, всегда проявлял любовь к семье, товарищам по команде и друзьям», — заявил генеральный менеджер «Рэйвенс» Эрик Декоста.
Джонс выступал в NFL с 2010 по 2017 год. В 2012 году в составе «Балтимора» он стал победителем Супербоула. Также Джонс играл за «Индианаполис Колтс» и «Вашингтон Редскинз» (нынешний «Вашингтон Коммандерс»). Артур Джонс — старший брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории Джона Джонса.