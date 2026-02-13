Дерек Карр — о потенциальном возвращении в НФЛ: «Я бы снова сыграл, но только за претендентов на Супербоул»

В своем подкасте он сказал: «Готов ли я вернуться? Да. Вернулся бы я ради любой команды? Абсолютно нет. Я должен быть здоров и хотел бы иметь шанс выиграть Супербоул. А это непросто. Такое сложно найти».
34-летний Карр завершил карьеру девять месяцев назад. Он отметил, что уже отклонил несколько предложений: «Мне уже пришлось пару раз сказать “нет”».
Квотербек добавил, что его решение будет зависеть от состояния плеча, из-за травмы которого он испытывал проблемы в прошлом сезоне. При этом остается неясным, дали ли «Сейнтс» разрешение на переговоры с другими клубами и потребуется ли компенсация в случае обмена прав на квотербека.