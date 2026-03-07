Ричмонд
Игроки «Нью-Ингленда» устроили нелегальную ночную вечеринку. Ресторан в Бостоне оштрафовали

Ресторан Estella on Temple Place в Бостоне получил предписание за нарушения правил после частной вечеринки с участием игроков «Нью-Ингленд Пэтриотс». Заведение обвиняют в продаже алкоголя после разрешенного времени, несанкционированных развлечениях и курении внутри помещения.

Владелец ресторана извинился и назвал произошедшее «сложной ситуацией с участием людей, считающих себя привилегированными».

«Мы полностью принимаем ответственность за произошедшее. Сейчас проводим внутреннюю проверку, чтобы подобное не повторилось. Пока у нас нет дополнительных комментариев», — сказал бизнесмен в интервью NBC10.

Сотрудники полиции прибыли в ресторан в 2:20 ночи 27 января после жалобы на шум. В подвале проходила частная вечеринка: посетители употребляли алкоголь, ощущался запах марихуаны, а несколько женщин, которые были обнажены или в бикини, побежали в сторону кухни; в помещении также находились большие кальяны.