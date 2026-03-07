Ричмонд
Бывший футболист «Аризоны», выбранный в первом раунде драфта, арестован за кражу в магазине

Бывший тэкл защиты «Аризона Кардиналс» Роберт Кимдичи был арестован после инцидента, связанного с предполагаемой магазинной кражей в штате Джорджия.

Источник: Спортс"

Офицер полиции заметил Кимдичи в продуктовом магазине с «крупными предметами квадратной и прямоугольной формы», спрятанными в его спортивных штанах. Перед задержанием игрок, как сообщается, вытащил эти предметы, а магазин отказался выдвигать обвинения.

Тем не менее Кимдичи был арестован после проверки личности: выяснилось, что на его имя выданы несколько действующих ордеров на арест, включая три в штате Джорджия.

Кимдичи был выбран «Аризона Кардиналс» в первом раунде драфта-2016. За четыре сезона в составе клуба он сыграл 29 матчей регулярного чемпионата (6 — в стартовом составе), а в 2021 году провел восемь матчей за «Сиэтл Сихокс». Последней его командой были «Эдмонтон Элкс» из КФЛ.