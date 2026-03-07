Бывший футболист «Аризоны», выбранный в первом раунде драфта, арестован за кражу в магазине

Кимдичи был выбран «Аризона Кардиналс» в первом раунде драфта-2016. За четыре сезона в составе клуба он сыграл 29 матчей регулярного чемпионата (6 — в стартовом составе), а в 2021 году провел восемь матчей за «Сиэтл Сихокс». Последней его командой были «Эдмонтон Элкс» из КФЛ.