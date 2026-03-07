«Атланта» отчислит ресивера Дэрнелла Муни

Контракт Муни должен был занимать $18,4 млн под потолком зарплат, однако гарантированных денег в соглашении уже не оставалось. После отчисления «Атланта» сэкономит $7,42 млн, при этом $11 млн останутся в статусе неиспользуемых средств.
28-летний Муни подписал трехлетний контракт на $39 млн с «Атланта Фэлконс» после четырех сезонов в «Чикаго Беарс». В первом сезоне за «Фэлконс» он набрал 992 ярда на приеме и занес 5 тачдаунов в 16 матчах.
В прошлом сезоне результативность принимающего снизилась: он сделал 32 приема на 443 ярда и занес один тачдаун, ни разу не превысив отметку в 74 ярда за матч.