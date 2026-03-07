«Атланта» отчислит ресивера Дэрнелла Муни

Контракт Муни должен был занимать $18,4 млн под потолком зарплат, однако гарантированных денег в соглашении уже не оставалось. После отчисления «Атланта» сэкономит $7,42 млн, при этом $11 млн останутся в статусе неиспользуемых средств.