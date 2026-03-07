Лидер по сэкам в истории «Нью-Орлеана» Кэм Джордан выйдет на рынок свободных агентов

36-летний Джордан провел в составе «Сейнтс» 15 сезонов и по итогам сезона-2022 стал рекордсменом клуба по количеству сэков. На его счету 132 сэка за карьеру — все в составе «Нью-Орлеана».
Контракт Джордана автоматически аннулируется, если новое соглашение не будет подписано до дедлайна в среду в 16:00 по восточному времени США. В этом случае «Нью-Орлеан» получит $18,8 млн неиспользуемых средств под потолком зарплат на сезон-2026.
В прошлом году Джордан пересмотрел условия контракта, согласившись на снижение оклада при увеличении бонусов за сэки и игровое время. В сезоне-2025 он набрал 10,5 сэка и получил $2 млн в бонусах — это его лучший результат с 2021 года.