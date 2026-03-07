Лидер по сэкам в истории «Нью-Орлеана» Кэм Джордан выйдет на рынок свободных агентов

В прошлом году Джордан пересмотрел условия контракта, согласившись на снижение оклада при увеличении бонусов за сэки и игровое время. В сезоне-2025 он набрал 10,5 сэка и получил $2 млн в бонусах — это его лучший результат с 2021 года.