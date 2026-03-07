Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер по сэкам в истории «Нью-Орлеана» Кэм Джордан выйдет на рынок свободных агентов

Ди-энд «Нью-Орлеан Сейнтс» Кэмерон Джордан станет свободным агентом.

Источник: Спортс"

36-летний Джордан провел в составе «Сейнтс» 15 сезонов и по итогам сезона-2022 стал рекордсменом клуба по количеству сэков. На его счету 132 сэка за карьеру — все в составе «Нью-Орлеана».

Контракт Джордана автоматически аннулируется, если новое соглашение не будет подписано до дедлайна в среду в 16:00 по восточному времени США. В этом случае «Нью-Орлеан» получит $18,8 млн неиспользуемых средств под потолком зарплат на сезон-2026.

В прошлом году Джордан пересмотрел условия контракта, согласившись на снижение оклада при увеличении бонусов за сэки и игровое время. В сезоне-2025 он набрал 10,5 сэка и получил $2 млн в бонусах — это его лучший результат с 2021 года.