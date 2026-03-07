«Лас-Вегас» обменял эдж-рашера Макса Кросби в «Балтимор» за два выбора в первом раунде драфта

28-летний Кросби был выбран «Рейдерс» в четвертом раунде драфта-2019 из колледжа Восточного Мичигана. За карьеру он провел 110 матчей и набрал 69,5 сэка, 133 захвата с потерей ярдов, нанес 164 удара по квотербеку, спровоцировал 11 фамблов и сделал один перехват.
В прошлом сезоне Кросби сделал 10 сэков в 15 матчах. Он пропустил два последних матча сезона после того, как клуб поместил его в резерв для травмированных из-за травмы колена, потребовавшей операции на мениске.
В сезоне-2025 защита «Балтимора» стала 24-й по пропущенным ярдам и набрала 30 сэков — это один из худших показателей в лиге.