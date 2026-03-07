Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лас-Вегас» обменял эдж-рашера Макса Кросби в «Балтимор» за два выбора в первом раунде драфта

«Лас-Вегас Рейдерс» обменяли эдж-рашера Макса Кросби в «Балтимор Рейвенс» за выбор первого раунда драфта-2026 (№ 14) и выбор первого раунда драфта-2027.

Источник: Спортс"

28-летний Кросби был выбран «Рейдерс» в четвертом раунде драфта-2019 из колледжа Восточного Мичигана. За карьеру он провел 110 матчей и набрал 69,5 сэка, 133 захвата с потерей ярдов, нанес 164 удара по квотербеку, спровоцировал 11 фамблов и сделал один перехват.

В прошлом сезоне Кросби сделал 10 сэков в 15 матчах. Он пропустил два последних матча сезона после того, как клуб поместил его в резерв для травмированных из-за травмы колена, потребовавшей операции на мениске.

В сезоне-2025 защита «Балтимора» стала 24-й по пропущенным ярдам и набрала 30 сэков — это один из худших показателей в лиге.