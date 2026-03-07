«Лас-Вегас» отчислил квотербека Джино Смита

В сезоне-2025 Смит провел 15 матчей в стартовом составе и набрал 3025 ярдов пасом, бросил 19 тачдаунов и сделал 17 перехватов. Нападение «Лас-Вегаса» заняло последнее место в НФЛ по набранным очкам и ярдам.