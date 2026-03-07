Ричмонд
«Лас-Вегас» отчислил квотербека Джино Смита

«Лас-Вегас Рейдерс» отчислили квотербека Джино Смита.

Источник: Спортс"

Ожидается, что «Лас-Вегас» выберет квотербека университета Индианы Фернандо Мендосу под первым номером на драфте-2026. Отчисление Смита также позволит клубу избежать выплаты дополнительных $8 млн полностью гарантированной зарплаты, которая должна была активироваться 13 марта.

По данным Over the Cap, после отчисления «Рейдерс» сэкономят $8 млн под потолком зарплат, при этом $18,5 млн останутся в статусе неиспользуемых средств.

В сезоне-2025 Смит провел 15 матчей в стартовом составе и набрал 3025 ярдов пасом, бросил 19 тачдаунов и сделал 17 перехватов. Нападение «Лас-Вегаса» заняло последнее место в НФЛ по набранным очкам и ярдам.