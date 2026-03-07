Центр Райан Келли объявил о завершении карьеры после 10 сезонов в НФЛ

«10 сезонов. Это было невероятное путешествие. Мне повезло работать рядом с одними из лучших людей в этом виде спорта. Я всегда старался сделать каждую команду, где играл, немного лучше, чем она было до меня, и этим могу гордиться. Навсегда благодарен своей семье и товарищам по команде», — написал Келли.