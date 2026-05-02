Квотербека Технологического университета Техаса отправили на лечение от игровой зависимости

Квотербек «Техас Тек» Брендан Сорсби пройдет стационарную программу лечения от игровой зависимости. Университет сообщил, что решение было принято после выявления многочисленных онлайн-ставок игрока на различные виды спорта, что ставит под угрозу его право на участие в соревнованиях.

Источник: Спортс‘’

По данным источников, Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) начала расследование. Правила организации запрещают спортсменам делать ставки как на студенческие, так и на профессиональные соревнования. Также сообщается, что Сорсби делал ставки на матчи университета «Индиана», когда находился в составе команды, однако не играл в этих встречах.

Сроки лечения не определены. При этом правила NCAA предусматривают жесткие санкции за участие спортсменов в ставках, включая возможную пожизненную потерю права выступать на студенческом уровне.

Сорсби считается одним из самых перспективных игроков студенческого футбола и потенциальным выбором высокого раунда драфта НФЛ-2027. В прошлом сезоне за «Цинциннати» он набрал 27 тачдаунов при пяти перехватах и добавил девять тачдаунов на выносе.