Квотербека Технологического университета Техаса отправили на лечение от игровой зависимости

По данным источников, Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) начала расследование. Правила организации запрещают спортсменам делать ставки как на студенческие, так и на профессиональные соревнования. Также сообщается, что Сорсби делал ставки на матчи университета «Индиана», когда находился в составе команды, однако не играл в этих встречах.
Сроки лечения не определены. При этом правила NCAA предусматривают жесткие санкции за участие спортсменов в ставках, включая возможную пожизненную потерю права выступать на студенческом уровне.
Сорсби считается одним из самых перспективных игроков студенческого футбола и потенциальным выбором высокого раунда драфта НФЛ-2027. В прошлом сезоне за «Цинциннати» он набрал 27 тачдаунов при пяти перехватах и добавил девять тачдаунов на выносе.