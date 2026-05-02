Два клуба из НФК пытались подняться на девятую позицию в первом раунде драфта (Yahoo Sports)

9-й пик принадлежал «Кливленд Браунс», которые ранее опустились с 6-й позиции в результате обмена с «Канзас-Сити Чифс». Этот трейд позволил «Чифс» подняться и выбрать корнербека Мансура Дилейна.
По информации источника, «Браунс» получили предложения от двух команд НФК, однако они не были достаточно привлекательными, чтобы отказаться от возможности выбрать тэкла Спенсера Фэно.
Аналогичным образом «Филадельфия Иглс» позже поднялись с 23-го на 20-й пик, чтобы выбрать ресивера Макая Лемона, опередив «Питтсбург Стилерс».