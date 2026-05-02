«Джетс» рассматривают вариант с подписанием Расселла Уилсона

«Нью-Йорк Джетс» провели встречу с квотербеком Расселлом Уилсоном, который находится в статусе свободного агента. По информации источников, идею пригласить Уилсона предложил стартовый квотербек команды Джино Смит.

Источник: Спортс‘’

Контракт с Уилсоном пока не подписан, однако клуб рассматривает его в качестве опытного дублера. Ранее главный тренер Аарон Гленн подтвердил, что Смит, перешедший из «Лас-Вегас Рейдерс» в марте, будет игроком стартового состава.

В составе «Нью-Йорк Джетс» нет квотербеков с значительным опытом выступлений в старте. Помимо Смита, в ростере находятся Бейли Заппи, Брэди Кук и новичок Кейд Клабник.

Смит и Уилсон ранее выступали вместе за «Сиэтл Сихокс» в сезонах 2020 и 2021 годов, где Смит был дублером Уилсона. Источник отмечает, что между игроками сложились хорошие отношения.

В прошлом сезоне Уилсон провел три матча в старте за «Нью-Йорк Джайентс», все завершились поражениями. Он набрал 778 ярдов пасом, сделал три тачдауна при трех перехватах.