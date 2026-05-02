«Питтсбург» применил редко используемый тендер к Аарону Роджерсу. Квотербек может повысить прошлогоднюю зарплату на 10%

Тендер также дает «Питтсбургу» компенсацию в виде пика драфта-2027, если Роджерс подпишет контракт с другой командой. Если до 22 июля (или первого дня тренировочных сборов) он не заключит соглашение, клуб получит эксклюзивные права на переговоры с игроком.
По данным источников, агент Роджерса был заранее уведомлен о применении тендера. Ожидается, что квотербек в итоге подпишет контракт со «Стилерс», хотя за последний месяц переговоры не продвинулись.
На драфте-2026 «Питтсбург» выбрал квотербека Дрю Аллара в третьем раунде. В составе также находятся Мейсон Рудолф и выбранный в шестом раунде драфта-2025 Уилл Хауэрд.