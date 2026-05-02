Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Питтсбург» применил редко используемый тендер к Аарону Роджерсу. Квотербек может повысить прошлогоднюю зарплату на 10%

«Питтсбург Стилерс» применили к квотербеку Аарону Роджерсу тендер неограниченно свободного агента. Это редкий механизм, который позволяет игроку подписать контракт с повышением зарплаты на 10% от уровня сезона-2025 ($13,65 млн) в случае возвращения в клуб в 2026 году.

Источник: Спортс‘’

Тендер также дает «Питтсбургу» компенсацию в виде пика драфта-2027, если Роджерс подпишет контракт с другой командой. Если до 22 июля (или первого дня тренировочных сборов) он не заключит соглашение, клуб получит эксклюзивные права на переговоры с игроком.

По данным источников, агент Роджерса был заранее уведомлен о применении тендера. Ожидается, что квотербек в итоге подпишет контракт со «Стилерс», хотя за последний месяц переговоры не продвинулись.

На драфте-2026 «Питтсбург» выбрал квотербека Дрю Аллара в третьем раунде. В составе также находятся Мейсон Рудолф и выбранный в шестом раунде драфта-2025 Уилл Хауэрд.