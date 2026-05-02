Квотербек «Денвера» Бо Никс перенес повторную операцию на голеностопе

Ожидается, что Никс будет готов к тренировочным сборам, однако его участие в межсезонной программе, стартующей в ближайшее время, может быть ограничено. Главный тренер Шон Пейтон подтвердил, что игрок прошел плановый осмотр и «чувствует себя отлично».
Никс получил перелом голеностопа 17 января в матче плей-офф против «Баффало Биллс» и перенес операцию спустя два дня. В марте руководство клуба отмечало, что восстановление идет с опережением графика.
26-летний квотербек проходит ежедневную реабилитацию на базе «Денвера». В двух последних сезонах он привел команду к результату 24−10 в матчах, где выходил в старте, и дважды выводил клуб в плей-офф.