Квотербек «Денвера» Бо Никс перенес повторную операцию на голеностопе

Квотербек «Денвер Бронкос» Бо Никс перенес повторную процедуру на правом голеностопе во время контрольного визита к врачу на прошлой неделе. По информации источников, операция связана с восстановлением после январской травмы.

Источник: Спортс‘’

Ожидается, что Никс будет готов к тренировочным сборам, однако его участие в межсезонной программе, стартующей в ближайшее время, может быть ограничено. Главный тренер Шон Пейтон подтвердил, что игрок прошел плановый осмотр и «чувствует себя отлично».

Никс получил перелом голеностопа 17 января в матче плей-офф против «Баффало Биллс» и перенес операцию спустя два дня. В марте руководство клуба отмечало, что восстановление идет с опережением графика.

26-летний квотербек проходит ежедневную реабилитацию на базе «Денвера». В двух последних сезонах он привел команду к результату 24−10 в матчах, где выходил в старте, и дважды выводил клуб в плей-офф.