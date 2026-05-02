«Балтимор» подписал незадрафтованного квотербека Диего Павиа. Он был финалистом в борьбе за приз Хайсмана

Клуб изначально планировал просмотр игрока, однако принял решение оформить контракт заранее. Ранее Павиа также оказался в списке переговоров клуба КФЛ «Виннипег Блю Бомберс».
В прошлом сезоне Павиа, занявший второе место в голосовании за приз Хайсмана, набрал 3539 ярдов пасом при 71% точности, сделал 29 тачдаунов при 8 перехватах, а также добавил 862 ярда и 10 тачдаунов на выносе в 13 матчах.
Рост квотербека составляет 177 см, его мобильность и умение бросать на ходу подходят под стиль нападения «Балтимора», однако габариты и нестабильная дальняя передача повлияли на отсутствие выбора на драфте.
В составе «Рейвенс» Павиа присоединится к группе квотербеков во главе с Ламаром Джексоном и Тайлером Хантли. Также клуб подписал еще одного незадрафтованного квотербека Джо Фаньяно.