«Балтимор» подписал незадрафтованного квотербека Диего Павиа. Он был финалистом в борьбе за приз Хайсмана

«Балтимор Рейвенс» подписали контракт с незадрафтованным свободным агентом, квотербеком Диего Павиа. Соглашение рассчитано на три года.

Источник: Спортс‘’

Клуб изначально планировал просмотр игрока, однако принял решение оформить контракт заранее. Ранее Павиа также оказался в списке переговоров клуба КФЛ «Виннипег Блю Бомберс».

В прошлом сезоне Павиа, занявший второе место в голосовании за приз Хайсмана, набрал 3539 ярдов пасом при 71% точности, сделал 29 тачдаунов при 8 перехватах, а также добавил 862 ярда и 10 тачдаунов на выносе в 13 матчах.

Рост квотербека составляет 177 см, его мобильность и умение бросать на ходу подходят под стиль нападения «Балтимора», однако габариты и нестабильная дальняя передача повлияли на отсутствие выбора на драфте.

В составе «Рейвенс» Павиа присоединится к группе квотербеков во главе с Ламаром Джексоном и Тайлером Хантли. Также клуб подписал еще одного незадрафтованного квотербека Джо Фаньяно.