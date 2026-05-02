Бывший защитник «Денвера» Джастин Симмонс объявил о завершении карьеры

Сейфти Джастин Симмонс официально завершил карьеру в НФЛ и объявил об этом как игрок «Денвер Бронкос». Церемония подписания символического однодневного контракта прошла в присутствии семьи и представителей клуба спустя ровно 10 лет после его выбора на драфте-2016.

Источник: Спортс‘’

«Я очень благодарен за это прощание. В каком-то смысле это даже больше, чем я заслуживаю», — сказал Симмонс. Ранее он заявил, что «быть игроком “Денвера” — это больше, чем просто команда. Это мое сердце, мой дом и моя история».

Симмонс провел восемь сезонов в составе «Денвер Бронкос» и один — за «Атланта Фэлконс». Он сыграл 134 матча (124 в старте), сделал 32 перехвата, 71 сбитую передачу и 666 захватов, а также дважды участвовал в Матче звезд и четырежды включался во вторую символическую сборную сезона.