Дешон Уотсон считается фаворитом на роль стартового квотербека «Кливленда» в сезоне-2026

По информации источника, Уотсон и Шедур Сандерс вместе работали с первым составом нападения, однако Уотсон провел больше розыгрышей с основными игроками.
Уотсон пропустил сезон-2025 из-за разрыва ахиллова сухожилия, однако он опытнее других претендентов на позицию — Сандерса, Диллона Гэбриела и новичка Тейлена Грина.
«Кливленд» внедряет новую систему нападения под руководством главного тренера Тодда Монкена, и в клубе ценят опыт Уотсона в освоении различных схем, а также его способность руководить молодыми игроками нападения.