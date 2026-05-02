Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дешон Уотсон считается фаворитом на роль стартового квотербека «Кливленда» в сезоне-2026

Квотербек Дешон Уотсон завершил мини-сборы «Кливленд Браунс» в статусе фаворита на роль игрока стартового состава в первом матче сезона, сообщает NBC Sports.

Источник: Спортс‘’

По информации источника, Уотсон и Шедур Сандерс вместе работали с первым составом нападения, однако Уотсон провел больше розыгрышей с основными игроками.

Уотсон пропустил сезон-2025 из-за разрыва ахиллова сухожилия, однако он опытнее других претендентов на позицию — Сандерса, Диллона Гэбриела и новичка Тейлена Грина.

«Кливленд» внедряет новую систему нападения под руководством главного тренера Тодда Монкена, и в клубе ценят опыт Уотсона в освоении различных схем, а также его способность руководить молодыми игроками нападения.