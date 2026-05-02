«Нью-Ингленд» включил Роба Гронковски в клубный Зал славы

«Выступления Роба на поле были выдающимися, но именно его энергия и позитивное влияние отличали его от других. Он заслужил уважение тренеров и партнеров по команде благодаря своей работе и самоотдаче, а также переосмыслил игру на своей позиции», — заявил владелец клуба Роберт Крафт.
Гронковски был выбран «Нью-Ингленд Пэтриотс» во втором раунде драфта-2010 и помог команде выиграть три Супербоула. После завершения карьеры в 2018 году он вернулся в НФЛ в 2020-м, присоединившись к «Тампа-Бэй Бакканирс», с которыми выиграл еще один титул, и окончательно завершил карьеру после сезона-2022.
В составе «Пэтриотс» Гронковски сделал 521 прием на 7861 ярд и 79 тачдаунов. Он является рекордсменом клуба по количеству тачдаунов на приеме и занимает второе место по набранным ярдам.