Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Джайентс» подписали двух ди-тэклов после обмена Декстера Лоуренса

«Нью-Йорк Джайентс» договорились о подписании двух тэклов защиты — Шелби Харриса и Леки Фоту. Оба игрока подпишут однолетние контракты.

Источник: Спортс‘’

Приобретения произошли вскоре после обмена Декстера Лоуренса в «Цинциннати Бенгалс». «Джайентс» не выбирали игроков линии защиты до шестого раунда, где был взят Бобби Джеймисон-Трэвис.

34-летний Харрис провел прошлый сезон в составе «Кливленд Браунс», где сыграл 17 матчей, сделав 32 захвата и 1 сэк. За карьеру у него 358 захватов и 28,5 сэка в составе «Лав-Вегас Рейдерс», «Денвер Бронкос», «Сиэтл Сихокс» и «Браунс».

27-летний Фоту в прошлом сезоне провел шесть матчей за «Рейдерс» и два — за «Хьюстон Тексанс», записав на свой счет 11 захватов и 1 сэк. Всего за карьеру он сыграл 66 матчей (26 в старте), набрав 103 захвата и 4,5 сэка.

«Нью-Йорк» завершил прошлый сезон с худшим показателем в лиге по защите против выноса (5,3 ярда за попытку).