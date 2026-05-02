Калеис Кэмпбелл подписал контракт с «Балтимором» и проведет в НФЛ 19-й сезон

«Балтимор Рейвенс» договорились о подписании контракта с ди-эндом Калеисом Кэмпбеллом. Соглашение рассчитано на один год.

Источник: Спортс‘’

Кэмпбелл ранее выступал за «Балтимор» с 2020 по 2022 год, где за 41 матч сделал 113 захватов, 11 сэков, девять сбитых передач и два спровоцированных фамбла. В своем первом сезоне в клубе он был выбран в Матч звезд.

Игрок был выбран «Аризона Кардиналс» во втором раунде драфта-2008 и провел в клубе девять сезонов. Позднее он выступал за «Джексонвилл Джегуарс», «Атланта Фэлконс», «Майами Долфинс» и снова за «Аризону» в сезоне-2025.

Кэмпбелл проведет 19-й сезон в НФЛ, вернувшись в знакомую систему, где ему предстоит сыграть под руководством нового главного тренера Джесси Минтера.