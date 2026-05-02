Квотербек Пи Джей Уокер завершил карьеру

Квотербек Пи Джей Уокер объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил клуб КФЛ «Калгари Стэмпидерс», за который игрок выступал в последнее время.

Источник: Спортс‘’

Уокер пришел в НФЛ как незадрафтованный свободный агент в 2017 году и оказался в тренировочном составе «Индианаполис Колтс». Позднее он стал известен по выступлениям в XFL, после чего вернулся в НФЛ и дебютировал в стартовом составе за «Каролина Пэнтерс».

В составе «Пэнтерс» он провел семь матчей в старте за три сезона, а также дважды выходил в старте за «Кливленд Браунс» в 2023 году. Всего в НФЛ Уокер сыграл 21 матч, реализовав 185 из 339 передач на 2135 ярдов, с шестью тачдаунами и 16 перехватами.

В 2024 году Уокер оказался в «Калгари» после отчисления из «Сиэтл Сихокс» и провел 13 матчей в КФЛ в последнем сезоне своей карьеры.