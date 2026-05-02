Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Браунс» начали строительство стадиона в Кливленде за $2,4 млрд

«Кливленд Браунс» провели церемонию закладки нового крытого стадиона, открытие которого запланировано на сезон-2029. Арена вместимостью 67 500 зрителей будет расположена рядом с аэропортом Кливленда, примерно в 24 км от центра города.

Источник: Спортс‘’

Основную часть стоимости проекта ($1,76 млрд) покрывает Haslam Sports Group. При этом $600 млн государственного финансирования временно заморожены из-за судебного иска, а город Брук-Парк пока не утвердил свою долю в $245 млн.

Новый стадион будет частично углублен в землю из-за близости к аэропорту и получит прозрачную крышу. Среди особенностей — обновленный сектор Dawg Pound с крутым уклоном и расположением близко к полю, а также компактная структура трибун, где около 80% мест будут находиться на нижнем ярусе.

Команда планирует снести текущий стадион после сезона-2028. Новый объект сможет принимать крупные мероприятия, включая Финал четырех NCAA, концерты и другие спортивные события.

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл отметил, что арена соответствует уровню Супербоула, однако проведение матча в Кливленде маловероятно из-за нехватки гостиничной инфраструктуры. При этом город может вновь претендовать на проведение драфта НФЛ.