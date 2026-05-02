«Браунс» начали строительство стадиона в Кливленде за $2,4 млрд

Основную часть стоимости проекта ($1,76 млрд) покрывает Haslam Sports Group. При этом $600 млн государственного финансирования временно заморожены из-за судебного иска, а город Брук-Парк пока не утвердил свою долю в $245 млн.
Новый стадион будет частично углублен в землю из-за близости к аэропорту и получит прозрачную крышу. Среди особенностей — обновленный сектор Dawg Pound с крутым уклоном и расположением близко к полю, а также компактная структура трибун, где около 80% мест будут находиться на нижнем ярусе.
Команда планирует снести текущий стадион после сезона-2028. Новый объект сможет принимать крупные мероприятия, включая Финал четырех NCAA, концерты и другие спортивные события.
Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл отметил, что арена соответствует уровню Супербоула, однако проведение матча в Кливленде маловероятно из-за нехватки гостиничной инфраструктуры. При этом город может вновь претендовать на проведение драфта НФЛ.