Ресивер «Питтсбурга» Ди Кей Меткаф избежал уголовного преследования после инцидента с болельщиком «Детройта»

Инцидент произошел во второй четверти матча 21 декабря, завершившегося победой «Питтсбурга» со счетом 29:24. Камеры зафиксировали перепалку между Меткафом и болельщиком, который перегнулся через ограждение, после чего ресивер потянулся к его голове, не нанеся заметного контакта.