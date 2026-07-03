Брата защитника «Балтимора» Калеиса Кэмпбелла обвинили в убийстве матери

По данным полиции, 41-летний Сиарр Кэмпбелл был найден в доме с ножом. Согласно материалам следствия, у погибшей было перерезано горло. Мужчина арестован и содержится под стражей без права на залог. Ему предъявлены обвинения, включая убийство и нападение при отягчающих обстоятельствах.
По информации полиции, с сентября прошлого года правоохранители не менее девяти раз выезжали по этому адресу. В апреле сестра подозреваемого сообщила, что он устроил пожар в доме, чтобы «избавиться от демонов». Позже мать рассказала полицейским, что сын перестал принимать лекарства, назначенные для лечения шизофрении.
39-летний Калеис Кэмпбелл в апреле подписал однолетний контракт с «Балтимором» на $5,5 млн и готовится провести 19-й сезон в НФЛ.