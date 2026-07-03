Брата защитника «Балтимора» Калеиса Кэмпбелла обвинили в убийстве матери

По информации полиции, с сентября прошлого года правоохранители не менее девяти раз выезжали по этому адресу. В апреле сестра подозреваемого сообщила, что он устроил пожар в доме, чтобы «избавиться от демонов». Позже мать рассказала полицейским, что сын перестал принимать лекарства, назначенные для лечения шизофрении.