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Брата защитника «Балтимора» Калеиса Кэмпбелла обвинили в убийстве матери

Брат ди-энда «Балтимор Рейвенс» Калеиса Кэмпбелла был обвинен в убийстве их 71-летней матери Нитейл Кэмпбелл. Женщину обнаружили мертвой в собственном доме в Атланте во время проверки, инициированной родственниками.

Источник: Спортс‘’

По данным полиции, 41-летний Сиарр Кэмпбелл был найден в доме с ножом. Согласно материалам следствия, у погибшей было перерезано горло. Мужчина арестован и содержится под стражей без права на залог. Ему предъявлены обвинения, включая убийство и нападение при отягчающих обстоятельствах.

По информации полиции, с сентября прошлого года правоохранители не менее девяти раз выезжали по этому адресу. В апреле сестра подозреваемого сообщила, что он устроил пожар в доме, чтобы «избавиться от демонов». Позже мать рассказала полицейским, что сын перестал принимать лекарства, назначенные для лечения шизофрении.

39-летний Калеис Кэмпбелл в апреле подписал однолетний контракт с «Балтимором» на $5,5 млн и готовится провести 19-й сезон в НФЛ.