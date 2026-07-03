Кейлеб Уильямс: «Я люблю своих хейтеров»

«Да, я люблю их. Это одна из моих любимых вещей. Они мне не нужны, но благодаря им я еще сильнее верю в себя, становлюсь увереннее. Они словно подливают немного бензина в огонь, а иногда именно этого и не хватает», — сказал Уильямс в подкасте Pardon My Take.