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Кейлеб Уильямс: «Я люблю своих хейтеров»

Квотербек «Чикаго Беарс» Кейлеб Уильямс заявил, что критика со стороны болельщиков только придает ему дополнительную мотивацию.

Источник: Спортс‘’

«Да, я люблю их. Это одна из моих любимых вещей. Они мне не нужны, но благодаря им я еще сильнее верю в себя, становлюсь увереннее. Они словно подливают немного бензина в огонь, а иногда именно этого и не хватает», — сказал Уильямс в подкасте Pardon My Take.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в критике доля правды, квотербек ответил отрицательно. В частности, ему напомнили о невысоком проценте точных передач.

«Я чаще других выбрасываю мяч, чтобы сохранять выгодную ситуацию для команды, потому что знаю: тренер может решиться на четвертую попытку. Конечно, я хочу повысить процент точных передач, но некоторые мои решения на поле влияют на эту статистику. В этом сезоне мы исправим этот показатель, чтобы все наконец успокоились», — отметил Уильямс.

Также квотербек рассказал, что изучал статистику лучших игроков в истории лиги.

«Я посмотрел показатели Пейтона Мэннинга, Тома Брэди, Патрика Махоумса и других великих квотербеков. В среднем у большинства из них процент точных передач находится в районе 62−65%. Честно говоря, меня это удивило. Мы улучшим этот показатель, и это поможет нам чаще побеждать», — сказал Уильямс.

В прошлом сезоне Уильямс реализовал 58,1% передач, набрал 3942 пасовых ярда, сделал 27 тачдаунов при семи перехватах.