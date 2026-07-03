Экс-раннинбек НФЛ Крис Джонсон призвал возродить флешмоб Ice Bucket Challenge в поддержку людей с БАС

«Поддержка, которую вы оказали мне за последние несколько дней, значит для меня больше, чем можно выразить словами. Много лет назад флешмоб объединил миллионы людей вокруг одной цели и помог изменить борьбу с этой болезнью. Сегодня я прошу вас помочь сделать это снова», — написал Джонсон в соцсетях.