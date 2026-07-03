Экс-раннинбек НФЛ Крис Джонсон призвал возродить флешмоб Ice Bucket Challenge в поддержку людей с БАС

Бывший раннинбек НФЛ Крис Джонсон призвал вновь запустить благотворительный флешмоб Ice Bucket Challenge («Обливание ледяной водой»), чтобы привлечь внимание к проблеме бокового амиотрофического склероза (БАС). На этой неделе Джонсон сообщил, что сам борется с этим заболеванием.
Флешмоб приобрел мировую популярность в 2014 году. Его участники обливались ведром ледяной воды, публиковали видео и передавали эстафету другим, одновременно собирая пожертвования на исследования БАС. По данным ALS Therapy Development Institute, акция помогла собрать около $135 млн в США и $220 млн по всему миру.
«Поддержка, которую вы оказали мне за последние несколько дней, значит для меня больше, чем можно выразить словами. Много лет назад флешмоб объединил миллионы людей вокруг одной цели и помог изменить борьбу с этой болезнью. Сегодня я прошу вас помочь сделать это снова», — написал Джонсон в соцсетях.
Бывший футболист бросил вызов Маршону Линчу, Лендейлу Уайту и Адаму «Пакману» Джонсу. Ранее Джонсон рассказал, что ему диагностировали БАС в 2025 году. Сейчас для общения он использует устройство синтеза речи. За десять сезонов в НФЛ он набрал 9651 ярд на выносе, а в 2009 году стал шестым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 2000 ярдов за сезон.