Ресивер «Баффало» Ди Джей Мур выкупил все свои джерси в магазине и подарил их болельщикам

«Я спросил: “Что? Вы знаете этого парня или работаете на него?” Он ответил: “Да, я на него работаю”. Потом купил все футболки и сказал: “Оставлю их здесь. Если кто-то придет за футболкой Ди Джея Мура, скажите, что он уже заплатил за нее”. Когда он уже выходил, то заглянул обратно и сказал: “Да, это я”. Это был очень красивый поступок», — рассказал помощник управляющего магазина Скот Маршалл.