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Ресивер «Баффало» Ди Джей Мур выкупил все свои джерси в магазине и подарил их болельщикам

Новый ресивер «Баффало Биллс» Ди Джей Мур приобрел все футболки с собственными именем и номером, которые продавались в одном из магазинов в пригороде Баффало, а затем попросил бесплатно раздать их болельщикам.

Источник: Спортс‘’

По информации WKBW, Мур зашел в магазин, не представившись, заплатил около $1200 за все 27 футболок и попросил сотрудников отдать их первым 27 покупателям, которые придут за джерси с его именем.

«Я спросил: “Что? Вы знаете этого парня или работаете на него?” Он ответил: “Да, я на него работаю”. Потом купил все футболки и сказал: “Оставлю их здесь. Если кто-то придет за футболкой Ди Джея Мура, скажите, что он уже заплатил за нее”. Когда он уже выходил, то заглянул обратно и сказал: “Да, это я”. Это был очень красивый поступок», — рассказал помощник управляющего магазина Скот Маршалл.

Магазин не стал заранее объявлять об акции, а просто выставил футболки с ценниками в $0 и запиской: «Эта футболка оплачена Ди Джеем Муром». После того как история получила огласку, в наличии оставались только две из 27 футболок.