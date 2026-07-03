Свадьба Трэвиса Келси и Тейлор Свифт пройдет в пятницу в Мэдисон-сквер-гарден

В последние недели в СМИ активно обсуждалась возможная свадьба пары в праздничные выходные по случаю Дня независимости США. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подтвердил, что для Мэдисон-сквер-гарден была подана заявка на проведение «крупного мероприятия». Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш также сообщила, что правоохранительные органы обеспечат безопасность, но отказалась раскрывать дополнительные подробности.