Свадьба Трэвиса Келси и Тейлор Свифт пройдет в пятницу в Мэдисон-сквер-гарден

По информации источника, в четверг вечером запланирован небольшой репетиционный ужин. Собеседник агентства говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен публично раскрывать детали мероприятия.
В последние недели в СМИ активно обсуждалась возможная свадьба пары в праздничные выходные по случаю Дня независимости США. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подтвердил, что для Мэдисон-сквер-гарден была подана заявка на проведение «крупного мероприятия». Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш также сообщила, что правоохранительные органы обеспечат безопасность, но отказалась раскрывать дополнительные подробности.
Ни Келси, ни Свифт официально не подтверждали информацию о предстоящей свадьбе. Представители певицы также не ответили на запросы Associated Press.