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Свадьба Трэвиса Келси и Тейлор Свифт пройдет в пятницу в Мэдисон-сквер-гарден

Свадьба тайт-энда «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси и певицы Тейлор Свифт состоится в пятницу в комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, знакомого с планом обеспечения безопасности мероприятия.

Источник: Спортс‘’

По информации источника, в четверг вечером запланирован небольшой репетиционный ужин. Собеседник агентства говорил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен публично раскрывать детали мероприятия.

В последние недели в СМИ активно обсуждалась возможная свадьба пары в праздничные выходные по случаю Дня независимости США. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани подтвердил, что для Мэдисон-сквер-гарден была подана заявка на проведение «крупного мероприятия». Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш также сообщила, что правоохранительные органы обеспечат безопасность, но отказалась раскрывать дополнительные подробности.

Ни Келси, ни Свифт официально не подтверждали информацию о предстоящей свадьбе. Представители певицы также не ответили на запросы Associated Press.