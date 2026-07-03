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Самый высокий игрок в истории чемпионата Австралии по регби планирует попасть в НФЛ

22-летний австралийский регбист Бен Те Кура расторг контракт с клубом «Брисбен Бронкос», чтобы начать подготовку к карьере в НФЛ. При росте 205 см и весе 122 кг он является самым высоким игроком в истории Национальной регбийной лиги Австралии.

Источник: Спортс‘’

Ожидается, что австралиец наберет дополнительную мышечную массу и попробует закрепиться на позиции тэкла нападения. Его агент сравнил Те Куру с Джорданом Маилатой, который также перешел из австралийского регби в американский футбол и впоследствии стал одним из лучших левых тэклов НФЛ.

Финансовая разница между двумя видами спорта остается одним из главных факторов таких переходов. Маилата выступает по трехлетнему контракту на $66 млн, тогда как самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Австралии по регби зарабатывает менее $1 млн в год.