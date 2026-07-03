Умер бывший корнербек «Лос-Анджелес Рэмс» Лерой Ирвин

Во втором сезоне Ирвин вошел в символическую сборную сезона как возвращающий, возглавив НФЛ по ярдам на возвратах пантов (615), среднему количеству ярдов за возврат (13,4) и тачдаунам после возвратов (3). Тогда же он установил действующий до сих пор рекорд лиги, набрав 207 ярдов на возвратах пантов в одном матче. Позже Ирвин еще раз был включен в символическую сборную сезона уже как корнербек, а также дважды участвовал в Матче звезд.