Умер бывший корнербек «Лос-Анджелес Рэмс» Лерой Ирвин

Ирвин был выбран «Рэмс» в третьем раунде драфта-1980 и провел в составе клуба десять сезонов. Сначала он проявил себя как возвращающий пантов, а затем стал одним из лидеров защиты. За карьеру в НФЛ Ирвин сделал 35 перехватов, спровоцировал 10 фамблов, подобрал 13 потерянных мячей и занес шесть тачдаунов в защите. Еще четыре тачдауна он записал на свой счет после возвратов пантов.
Во втором сезоне Ирвин вошел в символическую сборную сезона как возвращающий, возглавив НФЛ по ярдам на возвратах пантов (615), среднему количеству ярдов за возврат (13,4) и тачдаунам после возвратов (3). Тогда же он установил действующий до сих пор рекорд лиги, набрав 207 ярдов на возвратах пантов в одном матче. Позже Ирвин еще раз был включен в символическую сборную сезона уже как корнербек, а также дважды участвовал в Матче звезд.
«Я опустошен новостью о смерти моего брата, партнера по команде и легенды “Рэмс” Лероя Ирвина. Он был не только великолепным корнербеком и настоящим бойцом на поле, но и замечательным другом, который всегда заряжал всех своей энергией. Покойся с миром, брат», — написал бывший партнер Ирвина по команде Эрик Дикерсон.
Последний, 11-й сезон в НФЛ Ирвин провел в составе «Детройт Лайонс».