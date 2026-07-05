1000 гостей и перекрытые улицы в центре Нью-Йорка: Тейлор Свифт тайно вышла замуж за игрока НФЛ Трэвиса Келси

Источник: AFP 2023

Американская певица Тейлор Свифт и игрок команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси поженились в Нью-Йорке. Свадьба стала невероятно громким событием для города: на мероприятии собралось около тысячи гостей, а полиции пришлось перекрывать часть улиц.

Собрались и фанаты, и хейтеры

Торжественная церемония прошла в спорткомплексе «Мэдисон-сквер-гарден» на Манхэттене. Провел ее друг семьи — актер Адам Сэндлер.

Всего на празднике собралось около 1000 гостей. Среди них оказались актеры и певцы Брэдли Купер, Хью Грант, Риз Уизерспун, Селена Гомес, Дакота Джонсон, Дженнифер Лопес, Эд Ширан, звезды Национальной футбольной лиги Купер Капп и Крис Джонс.

Поздравить молодоженов захотели и фанаты певицы. Несмотря на невероятную жару в Нью-Йорке (тепловизионная камера Flir One ProThermal зафиксировала температуру 42 градуса), толпы поклонников собрались у металлических ограждений.

Во время церемонии полиция перекрыла четыре квартала на Седьмой авеню — главной магистрали, ведущей в центр города. Меры безопасности усилили, к охране привлекли различные подразделения полиции, в том числе бойцов в тактическом снаряжении.

Конечно, такое внимание правоохранительных органов к свадьбе многим не понравилось. Вместе с фанатами к месту церемонии пришли и активисты, выступавшие против столь яркого торжества.

«От вклада в климатический кризис до перегрузки электросетей во время смертоносной жары ради вашего будущего развода. Тейлор Свифт, ты — монстр», — гласил плакат одной из протестующих.

Однако испортить настроение молодоженам такими перформансами они не смогли.

Что было внутри, остается гадать

В то же время происходящее внутри спортивного комплекса остается под завесой тайны. Свифт очень любит приватность и редко посвящает публику в нюансы своей личной жизни. Именно поэтому с самой церемонии нет даже официальных фотографий.

При желании можно пофантазировать, как же выглядели Тейлор и Трэвис. Из официального релиза следует, что жених и невеста были одеты в наряды от Christian Dior, в качестве украшений Свифт выбрала предметы от Cartier.

Официально о свадьбе было объявлено уже после ее окончания. JUST&T MARRIED («Т и Т только что поженились»), — гласили надписи пурпурным цветом на рекламных билбордах «Мэдисон-сквер-гарден». Анонс был рассчитан не только на прохожих в Мидтауне и Манхэттене.

Почти в ту же секунду здание «Эмпайр-стейт-билдинг», еще одной знаковой локации центра Нью-Йорка в нескольких кварталах, было подсвечено голубым цветом. Он символизирует в США счастливую супружескую жизнь. И затем, по свидетельству очевидцев, начался ливень.

К слову, за день до «пышной свадьбы» пара провела скромное мероприятие для самых близких. Вот оно действительно проходило под грифом «совершенно секретно».

Любовная история

Несмотря на любовь Свифт к секретам, отношения с Келси начались с его публичных просьб о свидании.

Футболиста засняли в ложе на концерте певицы в Канзас-Сити 8 июля 2023 года, а он, рассуждая об этом мероприятии, упомянул, что запросил личную встречу с певицей, но получил отказ.

«Если вы следите за концертами Свифт, то знаете: там раздают браслеты дружбы. Я получил много таких и хотел подарить ей один со своим номером телефона», — говорил он в подкасте New Heights.

Удивительно, но певица отреагировала на этот отрывок из интервью. «Мне показалось, что он стоит у меня под дверью, держит музыкальную колонку, из которой голос говорит: “Я хочу пойти с тобой на свидание”, — ответила она.

Уже в сентябре того же года Свифт находилась на матче «Канзас-Сити» в одной ложе с матерью футболиста Донной. Публично пара объявила об отношениях спустя несколько месяцев на концерте в Аргентине: после исполнения заключительной песни Тейлор бросилась в объятия к молодому человеку.

В августе 2025-го Келси объявил о помолвке. «Ваш учитель английского и ваш учитель физкультуры женятся», — написал спортсмен.

После этого фанаты долго ждали свадьбу. Состоялась она спустя 11 месяцев.

Максим Клементьев