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«Тампа-Бэй» пока далека от продления контрактов Бейкера Мейфилда и Виты Веа (NFL Network)

«Тампа-Бэй Бакканирс» не спешат продлевать контракты с квотербеком Бейкером Мейфилдом и тэклом защиты Витой Веа. По информации NFL Network, стороны пока не приблизились к заключению новых соглашений.

Источник: Спортс‘’

Тренировочные сборы «Тампа-Бэй» начнутся 28 июля. Как сообщил инсайдер Майк Гарафоло, эта дата может подтолкнуть клуб к ускорению переговоров, однако внутри организации сохраняют уверенность, что новый контракт с Мейфилдом в итоге будет подписан.

31-летний Мейфилд вступает в заключительный сезон трехлетнего соглашения на $100 млн. Еще в июне квотербек признавал, что его представители и клуб «пока совсем не близки» к договоренности и должны найти компромисс. Веа, в свою очередь, проводит последний сезон по четырехлетнему контракту на $71 млн и из-за переговоров уже пропустил все межсезонные тренировки, включая обязательный мини-кэмп.

По данным NFL Network, на ход переговоров с Веа мог повлиять новый контракт Джеффри Симмонса, который недавно продлил соглашение с «Теннесси Тайтенс» на три года и $105,8 млн, установив новую планку для тэклов защиты.