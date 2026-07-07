«Тампа-Бэй» пока далека от продления контрактов Бейкера Мейфилда и Виты Веа (NFL Network)

31-летний Мейфилд вступает в заключительный сезон трехлетнего соглашения на $100 млн. Еще в июне квотербек признавал, что его представители и клуб «пока совсем не близки» к договоренности и должны найти компромисс. Веа, в свою очередь, проводит последний сезон по четырехлетнему контракту на $71 млн и из-за переговоров уже пропустил все межсезонные тренировки, включая обязательный мини-кэмп.