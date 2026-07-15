Умерла соосновательница «Хьюстон Тексанс» Дженис Макнейр

Дженис и ее супруг Боб Макнейр основали «Тексанс» в 2002 году после того, как Хьюстон лишился команды НФЛ: в 1997 году «Хьюстон Ойлерс» переехали в Теннесси. После смерти Боба в 2018 году Дженис стала контролирующим владельцем клуба, а весной 2024-го передала этот статус сыну Кэлу Макнейру, который и продолжит руководить организацией.