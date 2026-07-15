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Умерла соосновательница «Хьюстон Тексанс» Дженис Макнейр

В возрасте 89 лет скончалась Дженис Макнейр — соосновательница и председатель совета директоров «Хьюстон Тексанс».

Источник: Спортс‘’

Дженис и ее супруг Боб Макнейр основали «Тексанс» в 2002 году после того, как Хьюстон лишился команды НФЛ: в 1997 году «Хьюстон Ойлерс» переехали в Теннесси. После смерти Боба в 2018 году Дженис стала контролирующим владельцем клуба, а весной 2024-го передала этот статус сыну Кэлу Макнейру, который и продолжит руководить организацией.

«Мама была выдающимся человеком. Она излучала доброту и радость, всегда жила с верой, любовью к семье, благотворительности и футболу. За пределами семьи для нее не было ничего важнее любимых “Тексанс”. Ее дух навсегда останется частью нашего клуба», — сказал Кэл Макнейр.

Дженис Макнейр была известна активной благотворительной деятельностью. Основанный семьей фонд Houston Texans Foundation с 2002 года собрал более $51 млн на различные социальные программы. Вместе с мужем она также финансировала образовательные и медицинские проекты в Техасе и Южной Каролине.