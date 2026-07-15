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Защитник «Далласа» Чарльз Сноуден дисквалифицирован на три матча

НФЛ дисквалифицировала эдж-рашера «Даллас Каубойс» Чарльза Сноудена на первые три матча сезона-2026.

Источник: Спортс‘’

Футболист сможет участвовать во всех мероприятиях предсезонной подготовки, включая выставочные матчи. Дисквалификация вступит в силу после окончательного сокращения состава до 53 игроков.

Причина наказания официально не названа. В январе Сноуден пошел на сделку со следствием по делу о вождении в нетрезвом виде, которое было возбуждено после его ареста в 2024 году, когда он выступал за «Лас-Вегас Рейдерс».

«Даллас» подписал 28-летнего лайнбекера в прошлом месяце после просмотра в мини-кэмпе. В сезоне-2025 он провел 15 матчей за «Рейдерс», записав на свой счет три сэка — лучший показатель в карьере, а также первый перехват в НФЛ.