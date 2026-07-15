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Квотербек канадской футбольной команды обвинил чемпионат мира по футболу в неудачном старте сезона

Квотербек «Торонто Аргонатс» Чед Келли считает, что неудачный старт его команды в Канадской футбольной лиге (КФЛ) напрямую связан с проведением чемпионата мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

Домашний стадион «Аргонатс» — BMO Field — летом принимал матчи мирового первенства, из-за чего команда по канадскому футболу была вынуждена начать сезон с семи выездных матчей подряд. Кроме того, клуб временно лишился не только арены, но и тренировочной базы с офисами.

«Это беспрецедентная ситуация. Ни одной профессиональной команде не приходилось сталкиваться с тем, что приходится переживать нам. Пять выездных матчей подряд, постоянные перелеты с востока страны на запад и обратно. Это очень тяжело. Мы каждый день проводим в дороге. Некоторые ребята живут в Торонто и тратят больше часа только на дорогу до временной базы. Это непросто для всех», — сказал Келли после поражения от «Виннипег Блю Бомберс».

Несмотря на то что последний матч чемпионата мира на BMO Field состоялся еще 2 июля, стадион остается недоступным из-за демонтажа временных трибун. Свой первый полноценный домашний матч в сезоне «Торонто» проведет только 6 августа.