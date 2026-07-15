Квотербек канадской футбольной команды обвинил чемпионат мира по футболу в неудачном старте сезона

Домашний стадион «Аргонатс» — BMO Field — летом принимал матчи мирового первенства, из-за чего команда по канадскому футболу была вынуждена начать сезон с семи выездных матчей подряд. Кроме того, клуб временно лишился не только арены, но и тренировочной базы с офисами.
«Это беспрецедентная ситуация. Ни одной профессиональной команде не приходилось сталкиваться с тем, что приходится переживать нам. Пять выездных матчей подряд, постоянные перелеты с востока страны на запад и обратно. Это очень тяжело. Мы каждый день проводим в дороге. Некоторые ребята живут в Торонто и тратят больше часа только на дорогу до временной базы. Это непросто для всех», — сказал Келли после поражения от «Виннипег Блю Бомберс».
Несмотря на то что последний матч чемпионата мира на BMO Field состоялся еще 2 июля, стадион остается недоступным из-за демонтажа временных трибун. Свой первый полноценный домашний матч в сезоне «Торонто» проведет только 6 августа.