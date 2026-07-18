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Элвин Камара останется в «Нью-Орлеане» после изменения условий контракта

«Нью-Орлеан Сейнтс» договорились с раннинбеком Элвином Камарой о новом контракте. В сезоне-2026 футболист гарантированно заработает $6 млн, а с учетом бонусов его доход может вырасти до $8,5 млн.

Источник: Спортс‘’

По предыдущему соглашению Камара должен был занять $10,5 млн под потолком зарплат. После того как этой весной «Сейнтс» изменили структуру его контракта и приобрели на рынке свободных агентов Трэвиса Эйчена, в американских СМИ появились предположения, что клуб может расстаться с ветераном.

30-летний Камара выступает за «Нью-Орлеан» с 2017 года, когда был выбран в третьем раунде драфта. За девять сезонов он пять раз участвовал в Матче звезд. В прошлом чемпионате раннинбек провел 11 матчей, набрав 471 ярд на выносе с одним тачдауном, а также сделал 33 приема на 186 ярдов.