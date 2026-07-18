Джордж Пикенс проведет сезон-2026 на франчайз-теге. Дедлайн для подписания долгосрочных контрактов прошел

Пикенс станет единственным игроком лиги, который будет выступать по франчайз-тегу в нынешнем сезоне. Ранее «Атланта Фэлконс» и «Нью-Йорк Джетс» также применили франчайз-тег к Кайлу Питтсу и Брису Холлу соответственно, однако оба впоследствии подписали долгосрочные контракты. Квотербек «Индианаполис Колтс» Дэниел Джонс, получивший переходный тег, также заключил новое соглашение.
Теперь «Каубойс» не смогут вернуться к переговорам с Пикенсом до окончания регулярного чемпионата. Если новый контракт не будет подписан после сезона, в марте футболист вновь станет свободным агентом.
В 2025 году Пикенс провел свой первый сезон в составе «Далласа» и впервые в карьере был выбран на Матч звезд. Он сделал 93 приема на 1 429 ярдов и занес девять тачдаунов.