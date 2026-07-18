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Джордж Пикенс проведет сезон-2026 на франчайз-теге. Дедлайн для подписания долгосрочных контрактов прошел

Ресивер «Даллас Каубойс» Джордж Пикенс не подписал долгосрочный контракт с клубом до истечения установленного НФЛ дедлайна. Таким образом, сезон-2026 он проведет по однолетнему, полностью гарантированному соглашению на $27,3 млн, полученному по франчайз-тегу.

Источник: Спортс‘’

Пикенс станет единственным игроком лиги, который будет выступать по франчайз-тегу в нынешнем сезоне. Ранее «Атланта Фэлконс» и «Нью-Йорк Джетс» также применили франчайз-тег к Кайлу Питтсу и Брису Холлу соответственно, однако оба впоследствии подписали долгосрочные контракты. Квотербек «Индианаполис Колтс» Дэниел Джонс, получивший переходный тег, также заключил новое соглашение.

Теперь «Каубойс» не смогут вернуться к переговорам с Пикенсом до окончания регулярного чемпионата. Если новый контракт не будет подписан после сезона, в марте футболист вновь станет свободным агентом.

В 2025 году Пикенс провел свой первый сезон в составе «Далласа» и впервые в карьере был выбран на Матч звезд. Он сделал 93 приема на 1 429 ярдов и занес девять тачдаунов.